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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي السعودي يستأنف إجراءاته القانونية ضد لاعبه السابق دجانيني

دجانيني
دجانيني

بدأت إدارة الأهلي السعودي، إجراءات الاستئناف، في محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، في القضية المرفوعة ضد النادي من قِبل الرأس أخضري دجانيني تفاريس، مهاجم الفريق السابق، الذي يطالب فيها بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، يمثِّل مستحقاته المالية المتأخرة، بحسب صحيفة “الرياضية”.

 

وفسخ دجانيني عقده مع الأهلي من طرف واحد عام 2020 اعتراضًا على عدم تسلُّمه مستحقات مالية واجبة السداد، ذكرها اللاعب ووكيله في الشكوى المرفوعة.

 

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن جاء تحرُّك إدارة النادي الغربي بعد وصول خطاب رسمي إليها حول ما يتضمنه القرار، الذي يلزم الأهلاويين بسداد كامل رواتب المهاجم السابق المتأخرة حتى نهاية عقده.

 

وكانت إدارة النادي السابقة برئاسة عبد الإله مؤمنة رفعت دعوى قضائية على دجانيني في الوقت نفسه للشكوى التي قدَّمها اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنَّ غرفة فض المنازعات في “فيفا” رفضت شكوى الأهلي.

الاهلي السعودي السعودية دجانيني أخبار الدوري السعودي

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الأهلي السعودي يستأنف إجراءاته القانونية ضد لاعبه السابق دجانيني

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