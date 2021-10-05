عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للحالات الإنسانية.. بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض  أن الجوازات السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا فيروس كورونا للحالات الإنسانية عبر أبشر.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن استقبال طلبات المواطنين سوف يكون من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" آليا دون الحاجة إلي مراجعة مقار الجوازات ، مشيرة إلي أن الحالات التي ينطبق عليها ذلك الإقامة الدائمة في الخارج ، ووفاة قريب ، ومواصلة مرافقة لمواطن يتلقي العلاج في الخارج ، والمتبروعون بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجا في الخارج .

وأشار الملحق العمالي إلي أن آلية تقديم الطلبات تتم بواسطة الدخول عبر منصة "أبشر" الإلكترونية ، واختيار "خدماتي" و"الجوازات" و"تواصل" واختيار قسم "تصاريح السفر الاستثنائية " واختيار الخدمة الرئيسة "تصاريح مغدرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيا"، واختيار من الخدمة الفرعية إحدي الحالات المحددة .

 

18
18
وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي الرياض السعودية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها كورونا للحالات الإنسانية عبر أبشر

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات كورونا

حققت مكاسب مالية مجزية.. فتاة تحترف مهنة وصيفة العروس.. صور

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات للصومال

دخل موسوعة جينيس.. شاهد|أول سباح يعبر بين قارتي آسيا وإفريقيا من قناة السويس

بعد استغناء الإسماعيلي عنه.. محمد صبحي يدرس اعتزال كرة القدم

كيف تكون صلاة قضاء الحاجة وهل نقرأ فيها سورة معينة؟.. علي جمعة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير يكشف السبب الأساسي وراء عطل "فيسبوك" و "واتساب" |شاهد

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

وزير التعليم يعلق على اكتشاف مركز للدروس الخصوصية تحت الأرض في كفرالشيخ

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

 الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

نشرة المنوعات| حقيقة تمكن طفل صيني من تعطيل فيسبوك وواتساب.. عضة عنكبوت تتسبب في بتر أصابع رجل.. سمكة قرش تلتهم ساق شاب

سمكة قرش تلتهم ساق شاب في أثناء الركمجة

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

فيديو

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ