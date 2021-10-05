إصابة 22 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أسوان / القاهرة

تعرض 22 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارتى أجرة اليوم الثلاثاء بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً من عمرو أحمد، مشرف الإسعاف، يفيد بوصول بلاغ لغرفة العمليات عن وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بدائرة قرية أبو الريش بمركز أسوان.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً تم نقلهم بواسطة الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

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وكان قد وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مطار أسوان الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء، فى جولة تشمل عدد من المشروعات الجارية، وكان فى استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، المشروعات المختلفة بمحافظة أسوان، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات مدينة أسوان الجديدة، والتي تشمل الشريط النهري السياحي، والمشروعات السكنية والخدمية.

وكانت قد واصلت محافظة أسوان حملات الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف إستكملت اليوم بقرى مركز دراو حملات الإزالة والتي أنطلقت أمس وتستمر على مدار 3 أيام حيث شهدت حتى الآن إزالة 39 حالة تعدى بمساحة إجمالية 12 ألف م2 منها إزالة 27 حالة تعدى بقرية بنبان بمساحة 8534 م2 على أراضى مبانى وزراعية ، بجانب إزالة 12 حالة تعدى بقرية الشطب بمساحة 3531 م2 على أراضى زراعية وتعديات على أملاك محطات طلمبات الرى وفتح مساقى مخالفة.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه بالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة إزالة مكبرة بنطاق حى الصداقة الجديدة أسفرت عن إزالة حالة تعدى بمساحة 150 م2 .

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وكشف أشرف عطية عن أنه تنفيذاً للتوجيهات المشددة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء في هذا الشأن توجد جهود كبيرة تبذل من كافة الجهات لإزالة كافة أشكال التعديات ضمن الموجه الـ 18 والتى انطلقت منذ منتصف الشهر الماضى حيث تم حتى الآن إزالة 320 حالة تعدي بإجمالي 175 ألف م2، هذا بجانب ما يتم من إزالات فورية لحالات تعدي فى المهد .

هذا وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع خلية إدارة الأزمة لمتابعة الوضع الحالي لإنتشار الفيروس وسبل مواجهته تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتعليمات الأخيرة في هذا الشأن لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وخاصة مع الإستعدادات للعام الدراسى الجديد والذى يتزامن مع بدء الموسم السياحى حيث يأتي ذلك مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية ، وبدء فترة الذروة المتوقعة للموجة الرابعة.