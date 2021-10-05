ندوة تثقيفية بعنوان "الدروس والعِبر المستفادة من حرب أكتوبر" بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي أن المديرية ستنظم ندوة تثقيفية بعنوان " الدروس والعبر المستفادة من حرب أكتوبر " تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح أنه سيتم عرض الندوة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ًعن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنه الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ أحمد السيد عبد الهادي الواعظ الديني وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يوضح فيها كيف كان نصر أكتوبر وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية ، وعنوانا للتضامن العربي ، ويبين ان العبور العظيم كان ملحمة رائعة فى تاريخ مصر المعاصر ، سطر فيه جنود مصر ملحمة بطولية على ضفاف القناة وانه لا مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والارادة القوية الى جانب التخطيط العلمى والفكر الخلاق هذا ما اثبته انتصار أكتوبر المجيد.