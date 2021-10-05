شاهد.. أحدث ظهور لـ علي ربيع عبر الإنستجرام

شاهد..أحدث ظهور ل علي ربيع عبر الإنستجرام

شارك الفنان الكوميدي، علي ربيع، جمهوره، بصورة صباحية جديدة، ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب على ربيع لجمهوره معلقا من خلال صورته: "صباح الخير".

وتدور أحداث فيلم "زومبي"، حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة علي ربيع الذي يقدم شخصية مطرب مهرجانات يدعي «حمادة بطة»، في الأحداث، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، بحسب الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي كان يحمل اسم «زومبي على جنب»، قبل تغييره لـ «زومبي»، كل من حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع، وحمدى الميرغنى للمرة الأولى.