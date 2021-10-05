مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

خلال مقطع الفيديو الترويجي لـ موسم الرياض 2021، ظهر نجم الساحرة المستديرة«ليونيل ميسي»، لاعب باريس سان جيرمان، تمهيدًا لمفاجأة من العيار الثقيل من المستشار «تركي آل شيخ».

فجر المستشار «تركي آل شيخ» رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، مفجأة مدوية أذهلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أسطورة كرة القدم بطلًا لإعلان موسم الرياض 2021.

نشر المستشار «تركي آل شيخ» تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” تتضمن مقطع فيديو للإعلان الترويجي لـ موسم الرياض، ظهر فيه ميسي إلى جانب نجوم كرة القدم نيمار وكيليان مبابي.

تناول الإعلان صورة عامة لفعاليات موسم الرياض المذهلة التي على وشك أن تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الشتاء، تحت شعار "تخيل أكثر!".

وتمهيدًا للمفاجأة الحالية، كان “آل شيخ” نشر في سبتمبر الماضي تغريدة مثيرة للضجة عن مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فريق في العالم "باريس سان جيرمان" بكامل نجومه خلال كأس موسم الرياض.