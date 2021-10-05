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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم السقا وعز.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد بشرى

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى

نشر رجل الأعمال سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى مقطع فيديو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وهو يحتفل مع عدد من النجوم بعيد ميلادها. 

وعلق على الفيديو: “عيد ميلاد سعيد بوشة حب حياتي ونصفي الآخر.. كلنا نحبك كثيرا يا حياة”. 

وقال سالم هيكل خلال الفيديو: “أنا عملت مفاجأة أنتى مش هتعرفى تعمليها، فاكرة لما قولتيلى تقدر تعملى إيه..أنا معرفش أعملهولك.. النهاردة أنا عند وعدى وكل أصحابك وقرايبك وزمايلك بيهنوكى بعيد ميلادك، كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وإحنا مع بعض”. 

وشارك فى الفيديو عدد كبير من النجوم، أبرزهم محمد هنيدى وأحمد عز وأحمد السقا وخالد النبوى وخالد الصاوى وهنا الزاهد واحمد رزق وغيرهم. 

اختيار أحمد السقا 

وأكدت بشرى المؤسس المشارك ورئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي، أن وقوع الاختيار على الفنان الكبير أحمد السقا  في حصوله على الجائزة  الابداعية للمهرجان في دورته الخامسة يعود لنفس فكرة اختيار محمد هنيدي في  الدورة السابقة، كون الاخير فتح  الفرصة لجيل جديد  أحدث نقلة في السينما بداية من فيلم " إسماعيلية رايح جاي "، بدأت بهنيدي في أفلام الكوميديا أعقبها فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، والتي هي بداية جيل جديد قاد فكرة الافلام الحركية والاكشن، موضحة أنه هو سبب تكريم الفنان أحمد السقا في الدورة القادمة ".

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وأوضحت بشرى رزة في لقاء خاص مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " ON"  ، أن التكريم ليس فقط لشخص الفنان أحمد السقا، ولكن لريادته في هذا المجال، قائلة : "كل سنة بنختار ميزة أو جانب معين في السينما ونكرمه وأحمد السقا فنان مميز وفتح فرصة لجيل جديد وماحدش اشتغل معه إلا وأصبح  نجماً".

وأتمت الفنانة: "في جانب أخر محدش يعرفه وهو إن أحمد السقا كان بيتنازل في أعمال عن جزء من أجره لضخه في العملية الانتاجية ولضمان جودة أعلى عبر إستقطاب  " كرو " من الخراج لاتقان " الاكشن لينافس الافلام العالمية وبالتالي هو شخص رائد وتكريمه مستحق ".

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