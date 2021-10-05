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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى حجاج مع تامر حسني: هتشوفوا حاجة حلوة

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

نشر الفنان مصطفى حجاج صورة له مع المطرب تامر حسنى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق مصطفى حجاج على الصورة، قائلا: “حبيب قلبى تامر حسنى.. هتشوفونا فى حاجة حلوة إن شاء الله”. 

مصطفى حجاج وتامر حسنى 

ويجتمع، مصطفى حجاج وتامر حسنى فى عمل غنائى جديد بعد اغنية “100 وش” والتى شارك فيها تامر حسنى مع ثالثة من المطربين الشعبيين وهم مصطفى حجاج وأحمد شبية ودياب. 

وكان حل مصطفى حجاج، ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وروى "حجاج"، عن أغرب وأطرف المواقف التي تعرض لها، خلال مشواره الفني، قائلا الموقف كان أثناء حضوره حفل زفاف.

وأوضح أنه والمعازيم فوجئوا بالعريس، يقف في الكوشة ويطلب المايك ليتكلم، ليفاجأ العريس، الحاضرين، قائلا: "طيب يا جماعة إحنا متشكرين ليكوا جدا.. والعروسة طالق طالق طالق".

وتابع: "الفرح انقلب في هذه اللحظة إلى معركة".

وتحدث "حجاج"، عن منطقة روض الفرج وشبرا قائلا: "بيحبوني على أي وضع وأي شكل"، لافتا: "لسه قاعد في روض الفرج ومليش في جو الكمبوند".

وأضاف: "روض الفرج وشبرا أنا متربي فيهم ولازم أشوف أصحابي وأهلي وجيراني كل يوم"، معقبا: "أنا مش بتاع كمبوند والجو ده".

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عمر مصطفى حجاج

وسألت "أبلة فاهيتا"، "الفنان مصطفى حجاج"، عن عمره، ليرد عليها قائلا: "تديني كام سنة"، لترد قائله: "مش عارفه بس أديك أوائل الثلاثينات"، ليرد "حجاج"، قائلا: "برافو عليكي فاهمة وبتعرفي تقيمي اللي قدامك".

وأضاف "حجاج"،: " عندي 33 سنة والسن دا عاجبني  وعايز أثبت عليه على كدا، وبحوش السنة دي علشان عايز أتجوز السنة الجايه".

تصدرت أغنية “ ع الدوغرى ” للفنان أحمد سعد والفنان مصطفى حجاج تريند رقم 1 على موقع اليوتيوب .

واحتفل الفنان أحمد سعد بتصدر أغنية “ ع الدغرى ” تريند رقم 1 على  “ يوتيوب ” قائلا "الحمد لله كراسينا ملك ، ومش ايجار .. أغنيه "ع الدوغري" أول ٥ أيام تعدي المليون وترند١ الحمد لله والسبب توفيق ربنا بحبكم

وطرح الفنان أحمد سعد ديو “ع الدوغرى” الذى يجمعه بالفنان مصطفى حجاج عبر قناته الرسمية باليوتيوب.

ع الدوغرى كلمات: مصطفى حسن ألحان: محمد عبد المنعم توزيع : أحمد حسام - إلهامى دهيمة.

مصطفي حجاج تامر حسني المطرب تامر حسنى اغنية “100 وش” اخبار مصطفى حجاج

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