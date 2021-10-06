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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد النشا للشعر الدهنى وأسرع أقنعة للعلاج

صدى البلد

فوائد النشا للشعر الدهنى عديدة فهى غنية بمضادات الأكسدة والتي بدورها تعمل على إصلاح الشعر التالف ويساعد الاستخدام المستمر للنشا للشعر الدهنى على سهولة تصفيف و فك تشابك الشعر إليك ابرز فوائد النشا للشعر الدهنى وفقا لموقع بولد سكاى الهندى


1- قناع النشا والعسل

يغذي ويرطب  الشعر بعمق من الجذور إليك طريقة تطبيقه 

تخلط 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة و 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون جيدًا ثم  القليل من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من العسل الأبيض ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ويوضع القناع على الشعر وهو جاف ثم يغطى الشعر جيداً ويترك القناع على الشعر لمدة لا تزيد عن ساعة ، ثم اغسل الشعر كالمعتاد بالماء والشامبو.


2-قناع النشا والبيض للشعر


النشا والبيض عند مزجهما مع بعضهما البعض وتطبيقهما على خصلات الشعر ، يساعدان في فرد الشعر المجعد ، وتخفيف خشونة الشعر الجاف ، لأن النشا يحتوي على مادة الإينوزيتول ، وهو مفيد في استعادة الشعر التالف ، ويعمل على إصلاح الأطراف المتقصفة ، مما يعزز حمايتها لأطول فترة ممكنة 

يمكنك مزج ملعقة كبيرة من النشا مع البيض ، ثم دهنها على الشعر المجعد وغسلها بعد ساعة كاملة بالماء الفاتر والشامبو 


3- قناع النشا والليمون والعسل 


اخلطي أربع ملاعق كبيرة من النشا ، وملعقة كبيرة من العسل ، وملعقة صغيرة من عصير الليمون ، وربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ثم امزجي مع الخليط ملعقة كبيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من زيت السمسم للحصول على قوام كريمي وبعد ذلك ، ضعي الكريم على خصلات وأطراف الشعر ، ودلكيها جيداً.
 

اتركي الكريم على الشعر لمدة ساعتين ، وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر قبل شطفه بالماء الفاترثم يدهن الشعر بعد ذلك بقليل من زيت السمسم أو زيت جوز الهند ، ويفضل استخدام هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع لضمان نعومة الشعر وتنعيمه .

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