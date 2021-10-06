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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم..التموين تطرح حلوى المولد بتخفيض 25% في المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

ارشيفية
ارشيفية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء حلوى المولد بالمنافذ التابع بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق .

 

وتطرح التموين عبوات مختلفة من حلوى المولد بالمنافذ التابعة، المجمعات الإستهلاكية كالتالي:

1- علبة حلاوة مولد مميزة زنة 1 ك بسعر 65 جنيها
2- علبة حلاوة مولد مميزة زنة 2 ك بسعر 120 جنيها
3- علبة حلاوة مولد مميزة زنة 3 ك بسعر 200 جنيه
4- علبة حلاوة مولد مميزة زنة 5 ك بسعر 350 جنيها
5- علبة حلاوة مولد فاخرة زنة 3 ك بسعر 300 جنيه
6- علبة حلاوة مولد فاخرة زنة 5 ك بسعر 550 جنيها

وتأتى جهود الحكومة التى تنفذها وزارة التموين بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حاليا ضمن مساعى تخفيف الأعباء على المواطن وتوفير المنتجات والسلع بأسعار أقل من مثيلتها الموجودة بالسوق، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا طرح حلوى المولد النبوى عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بمختلف المناطق والمحافظات.

وأصدر الدكتور علي المصيلحى توجيهاته لجميع المكاتب بمتابعة حالة السوق والتأكد من توفر مختلف السلع ومجابهة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر من خلال حملات التفتيش والرقابة على الأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك.

وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين تطرح حلوى مولد بأسعار مخفضة المجمعات الإستهلاكية وزارة التموين الدكتور علي المصيلحي

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