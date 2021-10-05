محافظ الوادي الجديد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، والعقيد محمد السباعي المستشار العسكري للمحافظة، اليوم الثلاثاء، بوضع أكاليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب من القوات المسلحة، وذلك في إطار احتفالات الذكرى ال ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجرى عزف سلام الشهيد وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشاد الزملوط، بالتضحيات العظيمة التي يقدمها رجال القوات المسلحة على مر العصور للحفاظ على الأراضي المصرية وحماية شعبها، مؤكداَ أن مصر لا تنسى دماء شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءَ للوطن.

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