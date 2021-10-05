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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

جانب من النصب التذكاري
جانب من النصب التذكاري

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، والعقيد محمد السباعي المستشار العسكري للمحافظة، اليوم الثلاثاء، بوضع  أكاليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب من القوات المسلحة، وذلك في إطار احتفالات الذكرى ال ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة. 

وجرى عزف سلام الشهيد وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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وأشاد الزملوط، بالتضحيات العظيمة التي يقدمها رجال القوات المسلحة على مر العصور للحفاظ على الأراضي المصرية وحماية شعبها، مؤكداَ أن مصر لا تنسى دماء شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءَ للوطن.

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الوادى الجديد وزير الداخلية القوات المسلحة نائب المحافظ النصب التذكارى المستشار العسكرى انتصارات أكتوبر شهداء الواجب اخبار المحافظات اخبار الوادي الجديد

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