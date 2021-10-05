المنيا في 24 ساعة: تشكيل لجنة لحصر التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية..وإنشاء مجمع للخدمات ومحطة للصرف الصحى بقرى أبو قرقاص..افتتاح مدرسة السلام الإعدادية بنزلة جريس

شهدت المنيا اليوم عدة أحداث هامة وحيوية على مدار اليوم فقد عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري وممثلي ري شرق وغرب المحافظة والإدارة العامة لصرف شمال وجنوب المحافظة وحماية النيل.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع، عن تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ، على أن تتولى إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، وتقسيمها لأولويات، (سهلة، ومتوسطة، وصعبة)، وفقاً لمدى تأثيرها على مجرى نهر النيل، والترع، والرياحات الرئيسية بالمحافظة، وتحديد أولوية الإزالة لتلك الحالات، وإمكانية تقنين أوضاعها.

وأكد المحافظ أن تشكيل اللجنة ، يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير ، حيث تتولى هذه اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذي للتعديات وحجم الإزالات التي تمت في هذا الشأن.

وشدد على المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم وإشغالات، وغيرها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

وتضم اللجنة في عضويتها، مديري مديريات (الري، والزراعة، والإصلاح الزراعي، وممثل مديرية الأمن، ونائب رئيس الوحدة المحلية بالمركز والمدينة المختص، ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، ومديري ري شرق وغرب المحافظة، ومديري الإدارة العامة لصرف شمال وجنوب المحافظة، ومدير أملاك الدولة الخاصة، ومديري الضرائب العقارية، وممثل الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة)، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

حياة كريمة

وتابع المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقري مركز ابوقرقاص.

حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، والذى أطلقه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى " أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية ، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

تأتي جولة المحافظ في إطار متابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال تبطين ترعة الحواصلية القبلية بطريق القاهرة أسوان الزراعي.

شدد المحافظ على الجهة المنفذة بضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير كمامات لجميع العاملين تشديد ، كما وجه بإزالة مخلفات الأعمال من المقاول علي جانبي الترعة

كما شدد على إعطاء الأولوية للعمالة في المشروع، لتكون من أبناء القرى نفسها، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالإنشاء.

ووجه " القاضي" بازالة كافة التعديات على طريق المحيط ومدخل قريتي بنى عبيد وجريس.

شملت الجولة أيضاً تفقد خط طرد صرف صحي قرية جريس علي المحيط والمتصل من محطة رفع جريس الي محطة معالجة مركز ابو قرقاص بطول حوالي 5300 متر كما تفقد موقع وحدة اسعاف جريس علي المحيط.

وأجرى المحافظ معاينة على الطبيعة لعدد كبير من شوارع قرية جريس للوقوف على شكوى من عدد من المواطنين لعدم توصيل الصرف للشوارع التي تقل عن 2.5 متر أكد المحافظ انه سيتم توصيل المياه والصرف للجميع من خلال وصلات منزلية على الخطوط الرئيسية للشوارع الضيقة والصغيرة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ موقع إنشاء مجمع زراعي جريس وموقع إنشاء مجمع خدمات قرية جريس ومبنى وحدة تموين وتضامن وحماية مدنية، وكذلك أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية أولاد جويد.

وأكد المحافظ أنه سيجري توسعة للوحدة الصحية بقرية جريس من خلال إزالة أحد المباني المتهالكة للبنك الزراعي وتوفير بديل مناسب له لتتوافق الوحدة مع معايير الإنشاء الخاصة بوزارة الصحة.

وتابع المحافظ خلال جولته الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث تفقد مدرسة الشهيد محمود احمد محمد عبد الرازق الإعدادية المشتركة، كما تابع تلقي المعلمين للقاح فيروس كورونا بالمدرسة.

واستجابة لأهالي قرية جريس وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير مبنى لحضانة للأطفال.

كما وجه الوحدة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم للبدء في تشغيل ماكينة الصراف الآلي بالقرية .

مدرسة جديدة

وافتتح المحافظ المنيا مدرسة السلام الإعدادية بقرية نزلة جريس بمركز ابوقرقاص ، والتي تعد أول مشروع تم الانتهاء منه ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة " .

حيث جرى إنهاء أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل في غضون 4 أشهر بإجمالي 12 فصل على مساحة 1500 متر بإجمالي 5 طوابق .

وأعلن المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية يجرى تنفيذ 211 مشروعا بتكلفة مليار و 960 مليون و 520 ألف جنيه منها 25 مشروعا بالعدوة و 46 بمغاغة و 63 بأبوقرقاص و 52 بملوى و 25 بديرمواس .

ووجه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بتشغيل المدرسة مطلع العام الدراسي الجديد.