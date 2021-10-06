عرضت قناة العربية، تقريرا مصورا، حمل عنوان “موظفة سابقة في فيس بوك توجه اتهامات خطيرة للشركة أمام الكونجرس”.

وقال التقرير، إن فيسبوك يضر بالصغار ويؤذي الديمقراطية، وهذه كانت بعض تصريحات "فرانسيس هوجن" مسؤولة المحتوى السابقة في "فيس بوك" خلال جلسة استماع لها في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف التقرير، أن "هوجن" اتهمت إدارة شركة "فيس بوك"، بالتقاعس في جعل تطبيقاتها أكثر أمانا، قائلة: "إن شركة فيس بوك" تفضل الربح على الأمان .

و كشف التقرير، أن المسؤولة السابقة اتهمت قيادة" فيسبوك" أيضاً، بإخفاء المعلومات الحيوية عن الجمهور و المساهمين فيها و الحكومات في كل أنحاء العالم، وبأنها " غير نزيهة" في حربها ضد الكراهية و التضليل.

وأكد التقرير، أن شركة "فيس بوك" أكدت في بيان أن تصريحات "هوجن" مضللة، مشيرة إلى عدم وجود دليل يدعم فرضياتها.

في سياق آخر، علق مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات، على تعطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب بالأمس، إن تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام مرة واحدة في كافة أنحاء العالم لمدة 6 ساعات يشير إلى احتمالية حدوث هجوم سيبراني أو قيام فيسبوك نفسها بهذا التعطيل.

وأضاف مصطفى أبو جمرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" اصلاح أي عطل تقني لا ياخذ 6 ساعات في شركة بحجم فيسبوك".

وتابع مصطفى أبو جمرة :" فيسبوك سلاح أساسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أمام التطور الصيني في مجال التكنولوجيا ".

وأكمل مصطفى أبو جمرة :" أداء فيسبوك في أمريكا وأوروبا يختلف بشكل تام عن أدائه في الشرق الأوسط وآسيا ".

ولفت مصطفى أبو جمرة :" لا نستبعد فكرة قيام شركة فيسبوك نفسها بتعطيل التطبيق بالأمس"، مضيفا:" تعطل فيسبوك أظهر أنه منصة أساسية في الحياة اليومية، والعمل في مختلف أنحاء العالم ".