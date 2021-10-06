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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد ماهر: رفضت حديث الصباح والمساء في البداية.. وهذه كواليس هوانم جاردن سيتي

أحمد ماهر
أحمد ماهر

كشف الفنان أحمد ماهر، تفاصيل وكواليس مشاركته في مسلسل هوانم جاردن سيتي، وحديث الصباح والمساء.


وقال أحمد ماهر، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "مؤلفة المسلسل رائعة و مخرج المسلسل أحمد صقر عظيم والمسلسل كان به كوكبة كبيرة من الفنانين ".

 

وأضاف احمد ماهر :"كادرات المسلسل كانت غنية والمسلسل  كان به تنوع بين أطياف المجتمع بين الطبقات الغنية والارستقراطية والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسلسل ده كان حدوته كبيرة ".

 

وتابع احمد ماهر :"  مسلسل هوانم جاردن سيتي له خصوصية كبيرة، ووجود الفنان حسين فهمي معنا في المسلسل خلق حالة رائعة ".

 

أما عن مشاركته في مسلسل حديث الصباح والمساء، قال أحمد ماهر :" اعتذرت عن دوري في حديث الصباح والمساء  في البداية، وطلبني المؤلف وتحدث معي عن الشخصية وبكيت  ثم وافقت على المشاركة في المسلسل  فورا".
 

أحمد ماهر صاحبة السعادة اسعاد يونس هوانم جاردن سيتى اخبار التوك شو

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