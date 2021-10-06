الأمير عبدالعزيز بن سلمان: مرضعتي مصرية من أسوان.. فيديو

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجل العاهل السعودي ووزير الطاقة في المملكة العربية السعودية عن أن مرضعته كانت "مصرية نوبية من محافظة أسوان"، مؤكدا أن مصر جزء من نسيجه الشخصي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال تدشينه مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، إن له ارتباطات كبيرة بإخوان وأخوات مصريين ومصريات عاش معهم، موضحا أن مرضعته كانت مصرية نوبية من محافظة أسوان، قائلا "أشعر بأني بمزيجي الشخصي جزء من مصر".

واقتبس وزير الطاقة السعودي، جزءا من أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي "بالبنط العريض"، قائلا "إذا مكنا كل مواطن ومواطنة مصرية وسعودية وكل من أحب مصر والسعودية، أن يكون في ضحكتهم اليوم كهربا".

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان : “أُقر هنا أن لي مرضعة مصرية من أسوان نوبية؛ لذلك أشعر بأن في مزيجي الشخصي جزء من #مصر . pic.twitter.com/IAdm1iB8n7 — الموجز السعودي (@saudistuff) October 5, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع حديث الوزير البالغ من العمر 61 عاماً خلال توقيع اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن "ربط الكهرباء بين مصر والسعودية سيعزز ويمكن بربط مناطق أكثر، وسيكون هذا الوريد الكهربائي رابطا فيما تسعى له المنظومة العربية لعمل جماعي مشترك يشعر به الجميع، وسيمكن السعودية للانتقال لآفاق أكبر للربط العالمي مع دول أخرى بأوروبا وغيرها".

والأمير عبدالعزيز هو الابن الرابع للملك سلمان من زوجته الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري.

ويسمح مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتبادل 3000 ميجاواط، حسب أوقات الذروة في البلدين، كما يشمل إنشاء 3 محطات تحويل جهد عال، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالسعودية، ومحطة بدر شرق القاهرة.