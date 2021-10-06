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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 48 لانتصار حرب أكنوبر

رئيس الجامعه
رئيس الجامعه

بعث  الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  ونواب رئيس الجامعة  واعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس  عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي  وجميع القادة والضباط أفراد القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لانتصار حرب أكتوبر.

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 وقال طنطاوى فى برقيته إن الجامعة تقدر دور القوات المسلحة في الحرب والسلم مؤكدا أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل تعيد للمصريين معانى العزة والكرامة وستبقى هذه الذكرى الخالدة شاهدة على عظمة مصر وقوتها وصلابتها ، داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

دكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد

الوادى الجديد ذكرى الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصارات أكتوبر جامعة الوادى الجديد الاحتفال الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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