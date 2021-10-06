ريم البارودي تستعرض جمالها في أحدث إطلالة.. شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت ريم البارودي بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستانا باللون البينك مكشوف الصدر وعاري الكتفين، وعلقت "أنا أشبه أنا واحِدنا يٌشبٌه الآخر"، وحازت علي اعجاب متابعيها .



واعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.



وشاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.