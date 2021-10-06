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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

36 جنيها لـ البلدي.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 6-10-2021

الدواجن
الدواجن

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 29 و30 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و 23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 31 و 32 جنيها للكيلو.

 

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وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 46 و47 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل سعراً يتراوح بين47 و48 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم:

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10.25 و10.50 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 5 جنيهات و 5.25 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم بورصة الدواجن اسعار الدواجن والبيض اليوم 6 اكتوبر

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