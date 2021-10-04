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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع البانيه وتراجع البلدي.. تعرف على أسعار الدواجن بالأسواق.. فيديو

صدى البلد

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم، الاثنين 4 أكتوبر 2021 ارتفاعا طفيفا.

 

ورصدت عدسة صدى البلد أسعار الدواجن بالأسواق.

 

حيث أكد "حسين عيد" أحد تجار الدواجن بسوق مدينة نصر أن سعر  كيلو الدواجن البيضاء 36، فيما وصل البلدي منها إلى 45 جنيها، بينما استقر سعر البانيه عند 85 جنيهاً للكيلو.


بينما سجل البط 60 جنيها للكيلو و الحمام الكبير 70 جنيها، والأرانب 60 جنيها.

 

وأضاف حسين أن هناك ارتفاعا طفيفا فى الأسعار مؤكدا أن حركة البيع والشراء متوسطة.

 

و الجدير بالذكر  ان  منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ ، تطرح الدواجن المجمدة، علاوة على أنواع أخري من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالى 20% عن السوق الخارجي .

 

اسعار الدواجن

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