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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات تهمك| أسعار الذهب والدولار و الخضراوات

ارشيفية
ارشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة، الدواجن، الذهب، صرف الدولار الأمريكي، ومواد البناء خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض المواقع المتخصصة.

  • أسعار الخضراوات
  • أسعار الفاكهة
  • أسعار الدواجن والبيض
  • أسعار صرف الدولار الأمريكي
  • أسعار الحديد والأسمنت

 

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 6.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5   جنيه، والجزر بدون عروش 4.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 14 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5.5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.5 والألوان بـ18 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء

وصل سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 8 جنيهات، والجريب فروت إلى 6 جنيهات والليمون البلدي بـ 9 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب الكرمسن إلى 15 جنيها، والعنب الرومي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25 جنيها.

 

كما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 13جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 7 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 9 و40 جنيها للأنواع المختلفة.

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 

 

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 29 و30 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و 23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 31 و 32 جنيها للكيلو.

 

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 46 و47 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل سعراً يتراوح بين47 و48 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة. 

 

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل  878 إلى 880
عيار 22 يسجل  805 إلى 807
عيار 21 يسجل  768 إلى 770
عيار 18 يسجل  658 إلى 660
عيار 14 يسجل  512 إلى 513
عيار 12 يسجل  439 إلى 440

 

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 14400 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14700 جنيه للطن، وحديد العتال 14600 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 14500 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 13700 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 13700 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 13700جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 13700 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 13700 جنيه للطن.

 

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1065 جنيها للطن

أسمنت النصر 1035 جنيها للطن

أسمنت المعلم 990 جنيها للطن

أسمنت المصري 1000 جنيها للطن

الدولار الأمريكى 6 اكتوبر اسعار الفاكهة اسعار الذهب اسعار الدواجن الخضراوات اسعار الدواجن والبيض اسعار الحديد أسمنت خدمات

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