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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس قومي المرأة: حرب أكتوبرستظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية

صدى البلد

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع أعضائه وعضواته ، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،وإلى أبطال القوات المسلحة ، وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين، لنصر أكتوبر العظيم .
  

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الذكرى العظيمة التي خلدها التاريخ كواحده من أكبر الانتصارات التي تمت في العصر الحديث ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية يدركوا معنى وقيمة كل جزء من ارض وتراب الوطن ، مشيرة أن حرب أكتوبر هي حرب سجلت في كتب التاريخ بحرب العزة والكرامة، ضحى خلالها جنود مصر البواسل بأرواحهم ودماءهم في سبيل استرجاع اراضي سيناء الحبيبة، و أن العبور العظيم بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات انتهى بالانتصار والسلام.
 

كما أكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية كانت شريكاً هاما فى نصر أكتوبر العظيم ، فكانت الفدائية  التي  حملت السلاح وشاركت فى نقل الأسلحة والقنابل ، فضلاً عن دورها العظيم كمتطوعه فى صفوف الهلال الأحمر، والمستشفيات ، فالمرأة المصرية لم تتنازل يوماً عن المشاركة بدورها في صنع مجد وعزة هذا الوطن. 


وقدمت الدكتورة مايا مرسى بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الذين يقدمون دائماً أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل أمن واستقرار الوطن ، وقدمت تحية تقدير واحترام لشهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين رووا بدمائهم تراب الوطن.
       

وقالت رئيسة المجلس" في هذا اليوم العظيم أوجه التحية إلى كل أم وزوجة، وابنة فقدت شهيداً ، وصبرت واحتسبت ، فنحن جميعاً ندرك حجم  تضحياتكن بكل غالي ونفيس من أجل أن ينعم هذا  الوطن بالأمن والإستقرار "

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