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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محدش دعاه..ميدو يطالب منظمي كأس العالم لأندية اليد بإظهار دعوة حسين لبيب

ميدو
ميدو

طالب  أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بإخراج صورة من الدعوة التي وجهتها لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لحضور حفل افتتاح البطولة.

وكان حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قد وجه دعوة للثنائي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحسن حمدي الرئيس الأسبق للقلعة الحمراء، لحضور حفل افتتاح بطولة العالم لأندية كرة اليد التي يشارك فيها الزمالك، وتجاهل حسين لبيب رئيس الأبيض.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أتمنى من اللجنة المنظمة لكأس العالم للاندية، إخراج صورة من الدعوة التي وجهت لرئيس نادي الزمالك لحضور حفل مراسم افتتاح البطولة للإعلام”.

وتابع ميدو: “ حسين لبيب أكد لي شخصيا أنه لم يتلقى أي دعوة سواء رسمية أو شفهية لحضور الحفل.. والدكتور حسين السمري أكد لي أمس عبر برنامجي أوضة اللبس نفس كلام رئيس النادي”.

ويلتقي فريق يد الزمالك بنظيره برشلونة الإسباني الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري علي زين، اليوم، الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27، ويسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار في لقاء اليوم والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة والمنافسة على اللقب.

وجاءت سلبية المسحة التي خضع لها الفريق يوم السبت الماضي، للكشف عن فيروس كورونا.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة يد الزمالك من: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا، وحمادة الروبي مدربا، وحمادة عبد الباري مديرا إداريا، وماريو مدربا للأحمال، وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي، وماركو أخصائي العلاج الطبيعي، ومصطفى السني مدلكا.

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