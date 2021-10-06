محمد صبحى يستعرض مهاراته بـ الباتيناچ من مدينة سنبل.. صور

نشر الفنان محمد صبحى عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” صورا جديدة من داخل مدينة سنبل يستعرض من خلالها مهاراته في الباتيناچ.

محمد صبحى

وعلق محمد صبحى على الصور قائلا: "بالباتيناچ بمدينة سنبل".

محمد صبحى

وافتتح النجم محمد صبحي مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" يوم الأحد بمدينة سنبل كعرض خاص للصحافة والإعلام.

وعقد الفنان محمد صبحى مؤتمرا صحفيا عقب عرض المسرحية، ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات محمد صبحى.

محمد صبحى يكشف عن حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل ونيس

قال الفنان محمد صبحى من خلال المؤتمر الصحفى لمسرحية “نجوم الظهر” إن سبب توقف أجزاء مسلسل “ونيس” هو تعاقده على أربعة أجزاء مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي فترة الثورة عام 2011.

وأضاف محمد صبحى أنه قام بتصوير جزئين السابع والثامن وتوقف التصوير بسبب الثورة ولا توجد حاليا أى معلومات عن الأجزاء الباقية.

محمد صبحى يبكى أثناء افتتاح العرض الخاص لـنجوم الظهر





تأثر الفنان محمد صبحي وبكى أثناء المؤتمر الصحفي لمسرحية “نجوم الظهر”.

وكشف محمد صبحى مصير مسرحية “الملك سيام” قائلا: "عمل رائع كان من المفترض أن يقدم وقت مهرجان المسرح للجميع الذي قدمه عام 1998، مع مسرحيات كارمن ولعبة الست وسكة السلامة 2000، لكنه اكتشف حقيقة أن العمل كان يصعب تقديمه في ذلك الزمن".

محمد صبحى: أطالب المهن التمثيلية بإيقاف ورش التمثيل

طالب الفنان محمد صبحى نقابة المهن التمثيلية بإيقاف ورش التمثيل؛ موضحا أنها مسألة نصب وأن الجهة الوحيدة المرخصة لدراسة التمثيل هى أكاديمية الفنون فقط.

وأضاف محمد صبحى: "الورش شي سيئ وأعتقد أن النقابة يجب أن توقف هذه الورش لأنها من اختصاص أكاديمية الفنون".