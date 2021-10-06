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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف: نستعد لاستقبال 86 ألف طالب للعام الدراسي الجديد

رئيس جامعة بني سويف: نستعد لاستقبال 86 ألف طالب للعام الدراسي الجديد

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بجميع كليات الجامعة المختلفة، حيث تستقبل الجامعة هذا العام 86 ألف طالب بجميع الفرق الدراسية وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والتأكد من حصول جميع الطلاب على اللقاح حرصاً على سلامتهم.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أن هناك متابعة مستمرة حيث تم التواصل مع عمداء الكليات للتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، مع العمل على الانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بعد التأكد على حصولهم على اللقاح قبل التسكين.

 

مشيراً أنه سيتم وضع لافتات إرشادية بمداخل ومخارج الكليات بشأن الإجراءات الاحترازية للطلاب وطرق الوقاية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب.

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