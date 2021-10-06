السعودية.. رئاسة الحرمين تزف بشرى سارة لمواطنيها

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن بشرى سارة لجميع السعوديين، حيث كشفت عن توفّر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد بينت رئاسة الحرمين أن موعد التقديم على تلك الوظائف يبدأ يوم الأحد الموافق 4/ 3/ 1443هـ، وينتهي يوم الاثنين الموافق 5/ 3/ 1443هـ، حيث وضعت عدة شروط لقبول المتقدمين.

ونصت الشروط علي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل العمر عن 20 عاماً، والاستعداد للعمل في أي وقت، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، وطباعة بياناته من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية بمكة المكرمة أن التقديم سيكون إلكترونياً، وذلك عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة.