احتفالاً بانتصار أكتوبر .. سورة النصر بصوت الشيخ محمود الشحات أنور

تقدم القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر.

واحتفل الشيخ محمود الشحات أنور، بنصر أكتوبر المجيد، بتلاوة رائعة لسورة النصر، تقشعر لها الأبدان عند سماعها، وتذكرنا بالنصر العظيم.

وأكد القارئ العالمي في تصريح له، أن ذكرى انتصارات أكتوبر التي ضربت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أروع الأمثلة في التضحية والبطولة من أجل استرداد أرضنا الغالية؛ ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة، وملحمة لتحرير الأرض والحفاظ عليها.

وتابع: أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة سطرت أعظم آيات التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي سجلها التاريخ فخرًا للأجيال المتعاقبة، وأنها ستظل هذه الذكرى درسًا عظيمًا يستفيد منه المحبون ويرتدع به من يريد الكيد لهذا الوطن.