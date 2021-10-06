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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طريق الموت.. تعديل مسار أخطر طريق فى مصر ويطلق عليه بتكلفة 185 مليون جنيه.. شاهد

جانب من طريق النقب
جانب من طريق النقب

أنهت مديرية الطرق بالوادي الجديد منحيات  أخطر طريق فى مصر" طريق الموت "  او "طريق الثعبان" و الذى يقع عند نقطة الكيلو 60 وحتى الكيلو 75 على طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادى الجديد، وهو أخطر طريق على مستوى الجمهورية نظرا لوعورته الشديدة وتعرجاته، التى تجبر قائدى المركبات على الالتزام بالسرعة القصوى، التى لا تزيد عن 30 كيلومترا فى الساعة وهو الطريق الذى جرى إنشاؤه من عقود طويلة فى العصر الملكى، وجرى تطويره وإحلاله عدة مرات باستثناء تلك المنطقة، التى لم يكن يستطيع أحد الاقتراب منها لكونها منطقة وعرة وتضاريسها شديدة الصعوبة، لاختراق الطريق منطقة النقب الشهيرة فى قلب الصحراء الغربية.

ومع تزايد اهتمام الحكومة بتنمية محافظة الوادى الجديد وشبكة الطرق بها ، وذلك  بتوجيهات من الرئيس السيسى، وهو ما جعل المحافظة تحظى بأكبر ميزانية تنموية فى تاريخها، وجرى التصديق على اعتماد اكثر من 7 مليار جنيه لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، وهى أطول شبكة طريق على مستوى الجمهورية، وتضمنت الخطة التنموية أهم قرار اتخذته الحكومة بالنسبة لأهالى المحافظة وهو تعديل مسار النقب، بناء على العرض المدروس من اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم، وموافقة الحكومة عليه، حيث اعتمد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير مبلغ 125 مليون جنيه لتعديل مسار الطريق وتفادى تلك المنحنيات الخطرة كمرحلة أولى.

وجرى بالفعل البدء فى التنفيذ، من خلال الدفع بالمعدات العملاقة نحو تلك المنطقة وإنجاز ما يزيد عن 30% من حجم الأعمال، بجانب استخدام المتفجرات والألغام لأول مرة من أجل نسف الهضاب المرتفعة فى المنطقة، وتعديل مسار الطريق الذى طالما عانى منه أهالى المحافظة خلال رحلات سفرهم اليومية على طريق الخارجة أسيوط. 

من جانبها أكدت  المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالوادى الجديد، أن الهيئة بدأت فعليًا فى تنفيذ مشروع تعديل مسار منطقة النقب الحدودية بمنطقة الكيلو 70 بطريق الخارجة – أسيوط، للحد من خطورة المرور فى مرتفع النقب الحدودى بالطريق على أن يجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين.

وأضافت شحاته ، أن المشروع يتضمن تنفيذ مسار بطول 10 كيلومترات، وجرى بالفعل الانتهاء من أعمال الرفع المساحى، لهذه المسافة من منطقة الكيلو 60 وحتى الكيلو 70 غرب منطقة النقب وذلك تتويجا لجهود اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، مع وزارة النقل، لتقليل الحوادث المرورية بمنطقة النقب بطريق الخارجة – أسيوط.

وأكدت ميرفت، أن الشركات المنفذة للمسار البديل لمنطقة النقب انتهت من أعمال الجسر الترابى للمسار البديل، تمهيدا للبدء فى أعمال طبقة الأساس والأسفلت بتكلفة 60 مليون جنيه لمسافة 10 كيلومترات من الكيلو 60، حتى الكيلو 70 كطريق مزدوج بعرض 10 كيلومترات، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 185 مليون جنيه لهذا المسار البديل الجديد لمنطقة النقب على طريق الخارجة أسيوط.

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وأبدى أهالى المحافظة سعادتهم البالغة بهذا المشروع الذى كان حلم كل أبناء الوادى الجديد والمسافرين إليها وذلك لما يشاهدونه خلال رحلتهم من أسيوط إلى مدينة الخارجة على هذا الطريق من خطورة داهمة، وخاصة أن عددا كبيرا من السائقين كانوا لا يلتزمون بالسرعة المقررة وهو ما يتسبب فى وقوع الحوادث المروعة والتى تخلف وراءها عشرات الضحايا ومئات المصابين.

 يذكر ان هذا الطريق بسبب المنحنيات المتعرجه  والمطبات الهوائية المتلاحقه لم يتوقع اهالي المحافظة  أن الحكومة سوف تنفذ هذا التعديل نظرا لطرحه أكثر من مرة كمطلب جماهيرى دون اخذه فى الاعتبار إلا بعد تولى الرئيس السيسى الذى أثبت للمصريين بصفة عامة ولأهالى الوادى الجديد بصفة خاصة أنه لا يوجد مستحيل لدرجة قيام الأجهزة المختصة والقائمين على المشروع بتفجير الهضبة فى مشهد مهيب اسعد  جميع مواطني الوادي الجديد

 

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