"الاتحاد للقطارات" و"هيرينيكت" توقعان اتفاقية تطوير تقنيات جديدة بمجال تصميم الأنفاق

وقعت شركة الاتحاد للقطارات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة هيرينيكت، المتخصصة في مجال أنظمة الأنفاق، بهدف تطوير تقنيات جديدة لبناء وتشييد الأنفاق.

وقع الإتفاقية على هامش إكسبو 2020 دبي كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، ومارتن هيرينيكت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هيرينيكت.. و تأتي في إطار حرص الاتحاد للقطارات على تعميم ثقافة الابتكار المعرفي وتبني أفضل المعايير العالمية في مختلف المجالات.

وبموجب هذه الاتفاقية سترسل الاتحاد للقطارات كوادرها الإماراتية الشابة من المهندسين لتدريبهم في أكاديمية شركة هيرينيكت بمقرها في ألمانيا، وذلك من أجل تبادل المعرفة وتزويدهم بالخبرات اللازمة وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل في مجال الأنفاق.

وستتعاون الشركتان في استكشاف مجالات الارتقاء بعمليات تصميم الأنفاق ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وتبادل المعلومات الفنية والمعايير الخاصة بتقييم جدوى مشاريع حفر الأنفاق وتقنيات حفر الأنفاق الآلية.