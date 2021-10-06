محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم ، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بالذكري ال 48 لنصر أكتوبر ، يرافقه اللواء محيي سلامة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر ، والعميد أح إيهاب محمد المغربي قائد قطاع البحر الأحمر العسكري .

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني ، وسلام الشهيد ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر ، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، كما قرأ جميع الحضور الفاتحة علي أرواح الشهداء .

ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجميع أبناء الوطن بمناسبة الذكرى ال 48 لنصر اكتوبر العظيم ، كما قدم تهنئة خاصة لقوات الجيش والشرطة تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وواجبات للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ظابط من شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن .

حضر وضع إكليل الزهور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد ، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، و العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.