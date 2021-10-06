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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم ، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بالذكري ال 48 لنصر أكتوبر ، يرافقه اللواء محيي سلامة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر ، والعميد أح إيهاب محمد المغربي قائد قطاع البحر الأحمر العسكري .

 

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني ، وسلام الشهيد ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر ، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، كما قرأ جميع الحضور الفاتحة علي أرواح الشهداء .

 

ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجميع أبناء الوطن بمناسبة الذكرى ال 48 لنصر اكتوبر العظيم ، كما قدم تهنئة خاصة لقوات الجيش والشرطة تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وواجبات للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ظابط من شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن .

 

حضر وضع إكليل الزهور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد ، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، و العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.

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