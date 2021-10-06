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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناجي شهود: نصر أكتوبر والتنمية التي تحدث الآن دليل على قدرة المصري ..فيديو

حرب 73
حرب 73

قال اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن الإنسان المصري عندما يوضع في مواقف صعبة يعرف كيف يفكر ويخطط ويدبر ، مؤكدا أن حرب 73 أظهرت قيمة وعظمة الإنسان المصري .

وأضاف ناجي شهود خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة " الحياة " ، أن  ما حدث في نصر أكتوبر 1973 والتنمية التي تحدث الآن في مصر تدل علي قدرة الإنسان المصري وعزيمته ، مؤكدا أن العدو لم يستطع أن يقرب من قناة السويس في حرب 73.

وأوضح ناجي شهود ، أن الشعب المصري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذى وضع إسرائيل فى وضع تقوم فيه بالتوقيع على معاهدة سلام.

تحتفل مصر بالذكرى الـ 48 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973م، واسترداد بقعة غالية من تراب هذا الوطن، وهنأ رموز المؤسسة الدينية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، مؤكدين أن تلك الانتصارات ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة.

قناة السويس الرئيس عبدالفتاح السيسي إسرائيل القوات المسلحة حرب 73 حرب اكتوبر

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