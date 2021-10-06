أحمد موسى يكشف كواليس ليلة سوداء عاشها شارون في حرب أكتوبر

قتل 300 اسرائيلي..

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، إن التاريخ يجب أن يكتب عن بطولات الفريق عبد ربه النبي حافظ قائد الفرقة 16 في حرب أكتوبر .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الرئيس السيسي وجه التحية إلى الفريق عبد ربه النبي حافظ في الندوة التثقيفية اليوم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" شارون تحدث عن بطولات الفريق عبد ربه النبي حافظ وقال إنه حاول أن يهاجم الفرقة 16 في حرب أكتوبر لكنه لم يتمكن من ذلك ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الفريق عبد ربه النبي حافظ قال إن شارون قام بمحاولات لعبور غرب قناة السويس لحصار قواتنا المتواجدة على شرق القناة ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" شارون قال إنه عاش أسوأ ليلة في حياته عندما قرر عبور قناة السويس ومواجهة قوات الفريق عبد ربه النبي حافظ في حرب أكتوبر"، مضيفا:" الجيش الاسرائيلي قال انه يوم 17 أكتوبر 1973 تم قتل 300 جندي اسرائيلي واصيب 1000 جندي من قوات شارون على يد أبطال كتيبة الفريق عبد ربه النبي حافظ ".

