أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، الفريق عبد رب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية سابقًا؛ نظرًا لدوره أثناء قيادته لفرقة 16 مشاة في حرب أكتوبر.

جاء ذلك، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 48 عامًا على انتصارات أكتوبر.

مولده

وولد الفريق عبد رب النبي حافظ عام 16 يونيو 1930، تخرج في الكلية الحربية في الأول من فبراير 1949، وشارك في معظم حروب اليمن و1967 والاستنزاف وأكتوبر.

أوسمة وأنواط عسكرية

و حصل الفريق عبد رب النبي حافظ ،على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية والنياشين منها: وسام التحرير، وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، وسام نجمة الشرف العسكرية، نوط الاستقلال، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية جرحى الحرب، ميدالية 6 أكتوبر.

مشوار بطولي

وتولى قيادة الكتيبة 17 في محور ريحانة خلال حرب اليمن، وكان قائدًا للواء 118 مشاة ميكانيكي "الجيش الثاني الميداني" خلال حرب الاستنزاف، ورئيس أركان الفرقة 16 مشاة ميكانيكي "الجيش الثاني الميداني"، وقائد الفرقة 16 مشاة ميكانيكي "الجيش الثاني الميداني" خلال حرب أكتوبر.

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