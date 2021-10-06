أطلقها الحوثيون.. مسيرة مفخخة تهاجم مطار أبها وقوات التحالف ترد

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الأربعاء عن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها مليشيا لتنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.

وذكرت قوات التحالف أنه حدث تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.

وكانت قوات التحالف أعلنت عن تدمير موقع للمليشيا بمحافظة الجوف يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيٌرة.

وذكرت قوات التحالف في بيان لها انه تم تدمير طائرتين مسيرتين بالموقع تم تجهيزهما، لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة

كما دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

وبحسب جريدة الرياض السعودية؛ فقد قال التحالف : نفذنا عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة ‎الحديدة بـ ‎اليمن.

وأضافت قوات التحالف: جهود تحالف دعم الشرعية في ‎اليمن أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجاره العالمية بمضيق ‎باب المندب وجنوب البحر الأحمر.