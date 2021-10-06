مفيش منع.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان المتحدة للخدمات الإعلامية

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يفيد بتلقيها أفكار أكثر من 100 عمل فني متنوع من حوالي 40 شركة إنتاج فني .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أي حد عنده فكرة عمل فني يمكنه أن يقدمها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لجنة تقيم كل أفكار الأعمال الفنية التي يتم تقديمها ويتم اختيار الأعمال المميزة، ولا يتم حجب فكرة أي عمل فني ومفيش حد ممنوع، ويتم اختيار الأعمال الفنية بعد التقييم من لجنة متخصصين وخبراء ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هدف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو إنتاج محتوى فني جيد ومتميز يتم تقديمه للجمهور على الشاشات لرفع معدلات الوعي لدى المصريين ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" مفيش حاجة اسمها منع وأو حجب لاي فرد لديه فكرة عمل فني ".

وتسلمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ تدشين نظام البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الأعمال الفنية([email protected]) أكثر من 100 عمل متنوع من ما يصل لنحو 40 شركة إنتاج فني.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي في إطار إدارة المحتوى الفني والتعاون الإنتاجي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و منهجية التطوير الشاملة التي تتبناها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفي ضوء اهتمام الشركة بجودة المحتوى الفني والتعاون مع الشركات بسوق الإنتاج الفني بمصر.



ويأتي هذا النظام كجزء من الإطار المؤسسي لإدارة المحتوى الفني، حيث تشرف لجنة المحتوى الفني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاطلاع على الأعمال الفنية المقدمة وتقييمها، وذلك تمهيدا للتعاون المشترك ما بين الشركة المتحدة وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية المختارة.

ويأتي هذا النظام المؤسسي كخطوة هامة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للارتقاء بجودة المحتوى الفني المقدم على شاشاتها والتعاون المثمر مع شركات الإنتاج، بما ينعكس بدوره إيجابيا على صناعة الإعلام والترفيه في مصر.

