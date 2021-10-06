عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش منع.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان المتحدة للخدمات الإعلامية

احمد موسى
احمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يفيد بتلقيها   أفكار أكثر من 100 عمل فني متنوع من حوالي 40 شركة إنتاج فني .


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   أي حد عنده فكرة عمل فني  يمكنه أن يقدمها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لجنة تقيم كل أفكار الأعمال الفنية التي يتم تقديمها ويتم اختيار الأعمال  المميزة، ولا يتم حجب فكرة أي عمل فني  ومفيش حد ممنوع، ويتم اختيار الأعمال الفنية بعد التقييم من لجنة متخصصين وخبراء ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هدف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو إنتاج محتوى فني جيد ومتميز يتم تقديمه للجمهور على الشاشات لرفع معدلات الوعي لدى المصريين ".

 

ولفت الإعلامي احمد موسى :" مفيش حاجة اسمها منع وأو حجب لاي فرد لديه فكرة عمل فني ".

 

وتسلمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ تدشين نظام البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الأعمال الفنية([email protected]) أكثر من 100 عمل متنوع من ما يصل لنحو 40 شركة إنتاج فني.

 

وقالت الشركة إن ذلك يأتي في إطار إدارة المحتوى الفني والتعاون الإنتاجي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و منهجية التطوير الشاملة التي تتبناها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفي ضوء اهتمام الشركة بجودة المحتوى الفني والتعاون مع الشركات بسوق الإنتاج الفني بمصر.


ويأتي هذا النظام كجزء من الإطار المؤسسي لإدارة المحتوى الفني، حيث تشرف لجنة المحتوى الفني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاطلاع على الأعمال الفنية المقدمة وتقييمها، وذلك تمهيدا للتعاون المشترك ما بين الشركة المتحدة وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية المختارة.

 

ويأتي هذا النظام المؤسسي كخطوة هامة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للارتقاء بجودة المحتوى الفني المقدم على شاشاتها والتعاون المثمر مع شركات الإنتاج، بما ينعكس بدوره إيجابيا على صناعة الإعلام والترفيه في مصر.
 

أحمد موسى الشركة المتحدة اعمال فنية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

أول رياضي يصاب بفشل النخاع العظمي| الكموني يطلق حملة مانحي الأمل من سويسرا

فى عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ريم البارودي تكشف عن أنوثتها

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

بطولات الصاعقة في نصر أكتوبر 73.. تدمير عشرات الدبابات وأسر العديد من الجنود.. ومنع قوات شارون من دخول الإسماعيلية

الصين: الصدام بين واشنطن وبكين سيدمر البلدين والعالم

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

تحية للسادات.. السيسي : قواتنا المسلحة الباسلة أعادت إلى الأمة الثقة بنفسها

بعد فضيحة انخفاض فاعلية اللقاح ضد كورونا.. رد عاجل من فايزر

شوبير : حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي .. شاهد

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ