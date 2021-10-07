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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع اكتئاب الخريف.. تعرف على اتيكيت التعامل مع الشخص المكتئب

اتيكيت التعامل مع
اتيكيت التعامل مع الشخص المكتئب

مع حلول فصل الخريف يشعر الكثير من الأشخاص بحالة من الأكتئاب وعدم الرغبة في القيام بالعديد من الأمور و المتطلبات اليومية بالإضافة إلي ذلك يواجه البعض مشاكل عند التعامل مع الشخص المكتئب أو الحزين.

 

لذا كشفت خبيرة الاتيكيت والمظهر ايمان عفيفي، تزامنا مع آكتئاب الخريف الذي يعاني منه العديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك ، عن اتيكيت التعامل مع الشخص المكتئب أو  الحزين في عدة نقاط.

 

ما هو اتيكيت التعامل مع الشخص الحزين


-ضرورة إحترام المساحة الشخصية له و الابتعاد عن الحديث عن سبب حزنه
-تجنب مناقشة المشكلة معه و التأكيد أننا أذان صاغية له في حالة رغبته في التحدث عن الأزمة التي يمر بها
-الاستماع لمشكلة الشخص الذين بعناية و إهتمام وعدم الإستهانة بها أو تجاهلها
-محاولة وضع حلول لتجاوز الأزمة لكي يستعيد طاقته وحبه للحياة مرة أخرى ولايكون فريسة للإكتئاب والحزن
-تذكيره بمميزاته الشخصية وقدرته الكبيرة على تجاوز الصعاب فهذا الأمر يجعله يحب الحياه أكثر و ينظر لها بشكل مختلف
-محاولة التقرب منه خلال هذه الفترة و تجنب تركه بمفرده حتى لا يصبح فريسة لأحزانه
-يجب إبعاده عن كل ما يذكره بحزنه وعدم السماح له بالتواجد في أي مكان يذكره بما مر به حتى يتخطى هذه المرحلة من حياته
-ضرورة إحترام المساحة الشخصية له و الابتعاد عن الحديث عن سبب حزنه
-تجنب مناقشة المشكلة معه و التأكيد أننا أذان صاغية له في حالة  رغبته في التحدث عن الأزمة التي يمر بها

-الاستماع لمشكلة الشخص الحزين بعناية و إهتمام وعدم الإستهانة بها أو تجاهلها

-محاولة وضع حلول لتجاوز الأزمة لكي يستعيد طاقته و حبه للحياه مرة أخرى ولا يكون فريسة للإكتئاب و الحزن
-تذكيره بمميزاته الشخصية و قدرته الكبيرة على تجاوز الصعاب فهذا الأمر يجعله يحب الحياة أكثر و ينظر لها بشكل مختلف.
-محاولة التقرب منه خلال هذه الفترة و تجنب تركه بمفرده حتى لا يصبح فريسة لأحزانه
-يجب إبعاده عن كل ما يذكره بحزنه وعدم السماح له بالتواجد في أى مكان يذكره بما مر به حتى يتخطى هذه المرحلة من حياته.

 

الخريف فصل الخريف الشخص المكتئب الشخص الحزين خبيرة الاتيكيت

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