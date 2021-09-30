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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع استعدادات الدراسة.. تعرفي على إتيكيت الجامعة للفتيات

اتيكيت الجامعة للفتيات
اتيكيت الجامعة للفتيات

اتيكيت الجامعة للفتيات من الأمور التي لا تعرفها الكثير من البنات مما يضع البعض في مواقف محرجة و هي في غنى عنها، فيساعدك اتيكيت الجامعة للفتيات على التعامل بطرق سليمة مع أصدقائك.

 

وفي هذا السياق قدمت خبيرة الاتيكيت والمظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، قواعد اتيكيت الجامعة للفتيات تزامنا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

 

ما هي قواعد اتيكيت داخل الجامعة للفتيات 


تختلف المرحلة الجامعية عن الثانوية، فهناك قواعد يجب أن تلتزم بها الفتاة أثناء تواجدها بالجامعة وعدم الالتزم يُعرضها للإحراج أو يسبب لها بعض المشكلات...

 

-لا يجب المبالغى بارتداء أفخر الملابس على سبيل المباهاة و التفاخر بين الزميلات.
-لاتستغني عن البساطة مهما كنت عاشقة للصيحات الغريبة، لأن اتيكيت الأناقة الجامعية لا يقبل هذه الصيحات.
-ابتعدي عن الملابس المكتوب عليها كلمات أو عبارات غير لائقة بالمحيط الجامعي واعتمدي على الملابس البسيطة و الأنيقة.
-ابتعدي عن الاكسسوارات البراقة و الثقيلة وأحذية الكعب عالي الملونة و الملفتة للانتباه، من الأفضل أن تعتمدي على أحذية"الباليرنيا" المسطحة و الرياضية، الحقائب الكبيرة أفضل من الصغيرة داخل الجامعة.
-الابتعاد عن الحرير و الأقمشة سريعة التجعيد مثل الكتان من الأفضل استبدالها بالأقمشة القطنية.
-احرصي على دخول قاعات المحاضرات قبل بدء المحاضرة مع مراعاة الهدوء وحسن الإنصات.
-احرصي على عدم التسبب في إحداث أي ضوضاء أو إبداء أي تعليقات يترتب عليها مقاطعة المحاضر.
-يجب الالتزام بمواعيد الجامعة فلا داع للبقاء بالجامعة بعد انتهاء جدول المحاضرات.
-اكتفي عند مقابلة زميلات الدراسة بالمصافحة فقط دون تقبيل مع عدم الضغط بقوة على اليد ولا يجب أيضا المصافحة بتراخ.
-يجب الجلوس في الأماكن المخصصة و تجنبي الجلوس على السلالام أو الأرض.
-عند الدخول لقاعة المحاضرة يجب أن تجلسي في المكان الخالي، لا تحرصي على الجلوس إلي جوار صديقاتك إذا كان المكان لا يسمح.
-لا تستخدمي كلمة"صديقتي"عند تقديم إحدى صديقاتك لزميلة أخرى، لأن هذا قد يوحي بأنك لا تعديها صديقة لك، هذا قد يشعرها بالغربة.
-لا تحاولي أبدا تغيير نبرة صوتك أثناء الحديث، لأن هذا التصنع يظهرك في صورة البنت الغير واثقة بنفسها.. وليست الرقيقة على حد إعتقادك.
-إحرصي على عدم إصدار الضحكات بصوت مرتفع و تجنب الألفاظ الغير مستحبة.

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