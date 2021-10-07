"نفسي حد يوصلني ليهم".. الفنان لطفي لبيب يروي تفاصيل مشاركته مع الجيش الثالث وعبوره القناة في 6 أكتوبر

روى الفنان لطفي لبيب، تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر، قائلاً: "أنا خدمت 6 سنين ونصف في الجيش .. وقضيت أجمل أيام عمري .. وعمري ما هنسى الأيام دي".

وأضاف لطفي لبيب في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "أنه شارك في الكتيبة رقم 26 مشاة مع الجيش الثالث، الفرقة السابعة، واللواء الثامن"

وتابع الفنان قائلاً: "عيشنا كل تطورات الحرب، وكانت الكتيبة بتاعتي من أوائل الكتائب التي عبرت قناة السويس .. قعدنا في قوات بدر اللي انت متحاصرة من العدو".

وأردف لطفي لبيب قائلاً: "كان هناك 27 جندي حصلوا على نجمة سيناء .. وكان من ضمنهم 2 من أعضاء الكتيبة رقم 26 مشاة" ، معقباً: "للأسف مفيش شارع بإسمهم أو مدرسة بإسمهم".

وعقب الفنان قائلاً: "نفسي حد يوصلني ليهم ، ده إحنا عملنا حرب عظيمة جداً جداً".

وأكمل لطفي لبيب قائلاً: "كنت بدعي على مدار الـ 48 ساعة .. إن اللي شاركوا في حرب أكتوبر ولسة عايشين حتى الآن، يُسمح لهم بزيارة كتائبهم في كل ذكرى للحرب".

واتم الفنان: "نفسي أشوف أفلام عن حرب أكتوبر .. أنا كاتب فيلم عن حرب أكتوبر اسمه الكتيبة 26 .. وطبعته 3 طبعات وخلصوا .. وبجهز الطابعة الرابعة".