بعد 60 عاما.. حل لغز السفاح زودياك|قصة القاتل الأكثر غموضا ورعبا في التاريخ

قال فريق من المتخصصين الذين يحققون في القضايا الباردة (القديمة التي لم تحسم) إنه تمكن من اكتشاف السفاح زودياك، أحد أكثر القتلة المتسلسلين غموضاً وخداعاً وضحايا في تاريخ الولايات المتحدة، الذي أرهب السكان في منطقة سان فرانسيسكو في أواخر الستينيات بسلسلة من عمليات القتل الوحشية والألغاز غير القابلة للحل.

وحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حل فريق "ذا كيس بريكرز" وهو فريق مكون من أكثر من 40 محققًا سابقًا في مجال إنفاذ القانون وصحفيين وضباط استخبارات عسكرية، ألغازًا أخرى مثل "دي بي كوبر" سرقة واختطاف واختفاء رئيس النقابة العمالية السابق جيمي هوفا وغيرها من القضايا التي لم يتم حلها. تعتقد المجموعة أن القاتل مسؤول عن قتل على بعد مئات الأميال لم يكن له أي ارتباط به.

وتم ربط السفاح زودياك بخمس جرام قتل حدثت في عامي 1968 و1969 في منطقة سان فرانسيسكو. على عكس معظم القتلة المتسلسلين، سخر زودياك من السلطات بأصفار معقدة في الرسائل المرسلة إلى الصحف وسلطات إنفاذ القانون. لقد ألهمت عمليات القتل الكتب والأفلام والأفلام الوثائقية في السنوات التي تلت ذلك، وقام المحققون الهواة والمحترفون بالتدقيق في القضية في محاولة لكشف القاتل.

وفي العقود التي تلت جريمة القتل الأولى، تم التحقيق مع العديد من المشتبه بهم المحتملين.

ويقول الفريق الآن إنه تمكن من التعرف على القاتل زودياك، واسمه الحقيقي، جاي فرانسيس بوست، وإنه توفي في عام 2018.

كشفت سنوات الفريق التي قضاها في التنقيب عن أدلة جنائية جديدة وصور من غرفة بوست المظلمة. قال الفريق إن إحدى الصور تظهر ندوبًا على جبين بوست تتطابق مع الندوب الموجودة على رسم زودياك.

من بين الأدلة الأخرى، فك رموز الرسائل التي أرسلها زودياك والتي كشفت عنه بأنه القاتل، كما قالت جين بوكولتز، وهي عميلة سابقة في مكافحة التجسس بالجيش تعمل في القضايا الباردة. في إحدى المذكرات، تمت إزالة أحرف اسم بوست الكامل للكشف عن رسالة بديلة، كما قالت لشبكة "فوكس نيوز".

قالت بوكولتز:"لذلك عليك أن تعرف اسم جاري الكامل من أجل فك رموز هذه الجناس الناقصة. أنا فقط لا أعتقد أن هناك أي طريقة أخرى يمكن أن يكتشفها أي شخص".

ما هي قصة زودياك؟

يعتقد الفريق أن بوست قتل أيضًا شيري جو بيتس في 31 أكتوبر 1966، في ريفرسايد، كاليفورنيا، على بعد مئات الأميال جنوبًا من منطقة سان فرانسيسكو وقبل عامين من وقوع أول جريمة قتل مرتبطة بزودياك. عُثر على بيتس، 18 عامًا، ميتة في زقاق في حرم كلية ريفرسايد سيتي بعد أن اتصل والدها بالشرطة للإبلاغ عن فقدها.

في العام التالي، تلقت السلطات خطابًا مكتوبًا بخط اليد قاد المحققين إلى الاعتقاد بأن القتل قد يكون مرتبطًا بالقاتل زودياك. في عام 2016، تلقى المحققون رسالة مطبوعة من مجهول من شخص اعترف بكتابة الملاحظة السابقة وقال إنها كانت 'مزحة مريضة'.

وقالت إدارة الشرطة:"اعترف المؤلف بأنه لم يكن قاتل زودياك أو قاتل شيري جو بيتس وأنه كان يبحث فقط عن الاهتمام".

وأكد المحققون في وقت لاحق أن صاحب البلاغ لم يكن متورطًا في جريمة قتل بيتس، وأن زودياك لم يكن مرتبطا بالجريمة مطلقًا.

وقالت وحدة قضايا القتل البارد التابعة لشرطة ريفرسايد لشبكة فوكس نيوز:"قررت وحدة قضايا القتل البارد الخاصة بنا أن مقتل شيري جو بيتس في عام 1966 لا علاقة له بالقاتل زودياك. نحن نتفهم المصلحة العامة في جرائم القتل هذه التي لم يتم حلها، ولكن يجب إحالة جميع الاستفسارات المتعلقة بالقاتل زودياك إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضافت الشرطة أن "قضية شيري جو بيتس ما زالت تحقيقا مفتوحا وليس لدينا أي تفاصيل إضافية نعلن عنها في الوقت الحالي".

يعتقد فريق "كيس بريكرز" أن بيتس كانت الضحية السادسة لزودياك، وحاولوا إقناع المحققين بمقارنة الحمض النووي الخاص بها بحمض بوست، ولكن دون جدوى. وفقًا لمذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 1975 إلى شرطة ريفرسايد التي حصل عليها الفريق، قالت الوكالة إن بيتس كانت ضحية زودياك.

وقال بيل بروكتور عضو فريق "كيس بريكرز"، وهو ضابط شرطة سابق قضى 40 عامًا كضيف في قنوات الأخبار، لقناة فوكس نيوز من إدارة شرطة ريفرسايد إن:"الجزء الحقيقي هنا له علاقة بالغرور والغطرسة. إنهم لا يتحدثون عما لديهم مما يعني أن أي شخص آخر يأتي إلى الطاولة قد يكون لديه حجة معقولة بأن معلومات من منظمة خارجية قد تكون ذات نفس القيمة، إن لم تكن أكثر قيمة، مما فعلته إدارة الشرطة بالفعل".

قال الفريق إن سلسلة من المصادفات تربط بين بيتس وبوست: كان بوست من قدامى المحاربين في القوات الجوية عندما أجرى فحوصات طبية لحادث إطلاق نار في مستشفى يقع على بعد 15 دقيقة من مسرح جريمة بيتس. تم جمع ساعة يد عليها بقع طلاء في مكان القتل ويعتقد أن القاتل ارتداها.

قال الفريق إن بوست دهن المنازل لأكثر من أربعة عقود. بالإضافة إلى ذلك، وجد المحققون بصمة كعب من حذاء ذو ​​طراز عسكري، والذي يطابق نفس نمط وحجم تلك الموجودة في مسارح جرائم زودياك الأخرى وبوست.

هذا العام، عرضت إدارة شرطة ريفرسايد مكافأة قدرها 50 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى إدانة في قضية القتل التي استمرت لعقود.

أرهب زودياك المجتمعات عبر نورث كاليفورنيا في أواخر الستينيات. القاتل على صلة بخمس عمليات قتل لكنه ادعى أنه قتل 37 ضحية. وقعت أولى عمليات القتل المؤكدة لزودياك في ديسمبر 1968 عندما قُتل رجل وامرأة بالرصاص في سيارة في بنيسيا، كاليفورنيا. في 4 يوليو 1969، تم إطلاق النار على رجل وامرأة آخرين في فاليجو. لكن الرجل نجا.

في وقت لاحق من ذلك العام ، طعن زوجان بالقرب من بحيرة. نجا الرجل على الرغم من إصابته بعدة طعنات.

وقُتل سائق سيارة أجرة برصاصة قاتلة في سان فرانسيسكو في ذلك العام أيضًا. لم يتم اتهام أي شخص أو تحديد هويته فيما يتعلق بجرائم القتل. على عكس معظم القتلة المتسلسلين، سخر زودياك من السلطات بأصفار ورسائل معقدة.

في عام 2020، قام فريق من كاسري الشفرات بتفكيك شفرة مكونة من 340 حرفًا تم إرسالها إلى صحيفة "سان فرانسيسكو كورنكل" بواسطة زودياك. في ذلك الوقت، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قضية زودياك لا تزال مستمرة.

وتقول الرسالة التي كانت مشفرة:"أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم كثيرًا بمحاولة الإمساك بي. ... أنا لست خائفًا من غرفة الغاز لأنها سترسلني إلى الجنة في وقت أقرب لأن لدي الآن ما يكفي من العبيد للعمل من أجلي".

أخبرت امرأة من كاليفورنيا كانت تعيش بجوار بوست وزوجته قناة "فوكس نيوز" أنها تعتقد أنه السفاح زودياك بعد رؤية الأدلة التي تم جمعها حتى الآن. وقالت جوين، التي رفضت ذكر اسم عائلتها، إن بوست وزوجته رعياها عندما كانت طفلة في السبعينيات والثمانينيات. قالت إنه كان يعلمها كيفية إطلاق النار بالأسلحة النارية عدة مرات في الأسبوع، لكنه كان متسلطاً على زوجته ويسئ معاملتها.

ورفضت الخوض في مزيد من التفاصيل. وقالت إن بوست أصبح إلى حد ما شخصية أب لأصدقاء ابنه.