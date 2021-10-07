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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد 7 أكتوبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

لمواليد 7 أكتوبر..
لمواليد 7 أكتوبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام: إذا كنت مولودا في يوم 7 أكتوبر، فإن ذلك يعني أنك عاطفي وملهم وحساس.. لديك حس جيد وتوجه كل طاقتك لتحقق النجاح.”

 

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن "مولود 7 أكتوبر قادر على التحكم والسيطرة على الآخرين".

 

نصيحة لمواليد 7 أكتوبر 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 7 أكتوبر قائلة: “يحمل لك عام ٢٠٢١ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة، أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام".

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