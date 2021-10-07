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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأممي إلى اليمن: يجب تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل لدعم الاستقرار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، لدعم الاستقرار وعمل مؤسسات الدولة.

واختتم جروندبرج زيارته الأولى للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الأربعاء، أجرى خلالها لقاءات عديدة مع مختلف المسؤولين اليمنيين، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لمكتب المبعوث الأممي.

وقال المكتب في بيان صحفي: ”اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، زيارته الأولى إلى اليمن يوم الأربعاء، بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة في عدن“.

وأضاف: ”التقى السيد جروندبرج، برئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، كما التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ومحافظ تعز نبيل شمسان، وعددا من الفاعلين السياسيين بمن فيهم مكونات الحراك الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع، كما تشاور السيد غروندبرغ مع ممثلين عن هيئات المجتمع المدني، وناشطات في مجال حقوق المرأة“.

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وشدد جروندبرج، على ”أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، لدعم الاستقرار وعمل مؤسسات الدولة“. كما تمت مناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور، والتحديات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية، بحسب البيان.

وقال جروندبرج: ”تزداد صعوبة إبطال الآثار الإنسانية والاقتصادية للحرب مع كل يوم يمر، لقد حولت الحرب الحياة اليومية في اليمن إلى كفاح“.

وأكد على أنه ”هناك حاجة ملحة لتغيير المسار، والعمل نحو تسوية سياسية، تشمل الجميع وتنهي النزاع بشكل كامل، وتسمح لليمن بالتعافي والنمو“.

ونوه جروندبرج، في اجتماعاته، إلى ”التزامه بالشمولية كضرورة لاستدامة السلام“، لافتا إلى أن ”اليمن، يتمتع بتاريخ غني من التنوع السياسي والاجتماعي.. إن الحل المستدام، هو الذي يعكس مصالح شرائح متنوعة وواسعة من المجتمع اليمني“.

وكان المبعوث الأممي هانس جروندبرج، قد اختتم الثلاثاء، زيارة للعاصمة السعودية الرياض، استمرت 3 أيام، التقى خلالها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والسفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر، ونائب الرئيس اليمني علي محسن، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين.

ولفت موقع المبعوث الأممي، إلى أنه ”أثناء زيارته إلى الرياض، اجتمع غروندبرغ أيضا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل بيرجر، ودبلوماسيين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن“.

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