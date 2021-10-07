ضبط ٢ طن زيت طعام مجهول المصدر قبل بيعه للمواطنين بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2 طن "زيت طعام"مستلزمات إنتاج معبأ داخل خزانات بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على شوائب وأتربة – 420 عبوة "زيت طعام" منتج نهائى مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الأدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .