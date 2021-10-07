صادرات مصر من الحديد تتخطى مليار دولار بنمو 197% العام الجارى.. بالأرقام

شهدت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب نموا كبيرا خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 بنسبة 197% لتبلغ 1.097 مليار دولار في مقابل 369 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، ارتفاع صادرات الحديد خلال أغسطس الماضي لتسجل 177 مليون دولار في مقابل 60 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وصدرت مصر حديد صب وصلب إلى 76 دولة خلال الفترة من “يناير - أغسطس 2021” منهم 18 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 وهي “باكستان، جيبوتي، أيرلندا، بيليز، تيرنداد وتوباجو، بيرو، اتحاد نيجيريا، جويانا، الكونغو برازافيل، مايوت، بروندي، اكوادور، غينيا، العراق، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، التشيك، ريونيون”، حيث بلغت قيمة التصدير لهم نحو 13.437 مليون دولار.