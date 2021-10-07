حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة.. تعرف على كيفية استخراجها وشروطها

استخراج وتجديد رخصة القيادة.. بعض المعلومات التي تداولتها أحد المواقع الإلكترونية، وجاء رد مصدر أمنى بنفي صحتها والإبقاء على رسوم استخراج رخصة القيادة الحالية كما هي بدون تعديل.

تداولت أحد المواقع الإلكترونية معلومات بشأن اعتزام الحكومة فرض رسوم جديدة بنسب تتراوح بين " 15% ، و25% " على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين أبرزها استخراج وتجديد رخصة القيادة، وهو ما أكد مصدر أمني أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

- تجديد رخصة القيادة في مصر

وفي ذلك الإطار يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل جميع التفاصيل عن كيفية تجديد رخصة القيادة الخاصة، وهي من خلال عدة خطوات عليك اتباعها لتجديد رخصة القيادة 2021 قبل التوجه لوحدة المرور الخاصة بك، حتى تتمكن من تجديد رخصة القيادة فى أسرع وقت.

- تجديد رخصة القيادة 2021

صورة بطاقة الرقم القومي + عدد ٣ صورة شخصية بخلفية بيضاء.

شهادة طبية "مختومة" من مستشفى تفيد بخلو المتقدم من أمراض الباطنة وصحة النظر وتمتعه بصحة جيدة التى تمكنه من قيادة السيارة وتوجد فى بعض وحدات المرور عيادة طبية للكشف على السائقين.

ملف تجديد الرخصة ويكون من إدارة المرور التابع لها المتقدم.

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

دفع الرسوم المطلوبة والتصوير داخل الوحدة لاستلام الرخصة.

- سن رخصة القيادة في مصر

- شروط تجديد رخصة القيادة 2021

ألا يقل السن عن 18 عام مع تقديم ما يثبت شخصيته ومحل إقامة طالب الترخيص ( بطاقة الرقم القومي).

تقديم ما يفيد الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادتين طبيتين (باطني – عيون) مع تحديد فصيلة الدم .

إجتياز الإختبار النظري والعملي في القيادة وفي قواعد وآداب المرور.

- استخراج وتجديد رخصة القيادة أونلاين

وأعلنت وزارة الداخلية توفير إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة، ويتاح للمواطنين الدخول على موقع وزارة الداخلية المُشار إليه وإختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى ، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

ويتيح موقع الوزارة على الانترنت للمواطنين استخراج رخصة المركبة او استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة أو القيادة والاستعلام عن صحة تسيير المركبة او شراء لوحات مميزة بالإضافة الى النشرة المرورية وعناوين وأماكن وحدات الترخيص.

- أوراق استخراج رخصة قيادة مهنية

- خطوات استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة

بطاقة الرقم القومي وصورة منها بشرط أن يكون سن مقدم طلب الحصول على رخصة 21 عاما فأكثر

4 صور شخصية حديثة

إجراء الكشف الطبي والحصول على التقرير الطبي بسلامة الشخص

الموقف من التجنيد

شهادة دراسية سواء محو أمية أو شهادة عليا، ويقدم ما يثبت ذلك

الصحيفة الجنائية الفيش والتشبيه

موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام

اجتياز الاختبار النظري والعملي على قيادة السيارات المصرح بقيادتها

تقديم ما يفيد العضوية بأحد النقابات العمالية أو أحد فروعها

ما يفيد الاشتراك بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

سداد رسوم استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة

- الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة قيادة مهنية

اجتياز اختبار الكومسيون الطبي في إدارة المرور

بطاقة الرقم القومى بالإضافة إلي إحضار 3 صور شمسية

استخراج صحيفة الحالة الجنائية

استخراج كارنيه النقابة

إحضار شهادة مخالفات

نموذج 256 مرور

سداد التأمينات الاجتماعية

- شروط تجديد رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة

ألا يقل سن المتقدم علي تجديد رخصة قيادة عن 21 سنة

ضرورة إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم أووحدة المرور مقدمة خدمه تجديد رخصة القيادة

إثبات اللياقة الطبية لمن يرغب في تجديد الرخصة بقرار من القومسيون الطبي العام

تُصرف الرخصة المهنية لمن تكون القيادة مهنتهم

- خطوات تجديد رخصة قيادة مهنية أولي/ ثانية/ ثالثة

التوجه إلى إدارة المرور بالأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة المهنية

ضرورة عمل الكشف الطبي في الكومسيون المختص لإثبات اللياقة الطبية

- الداخلية تفعل عقوبات الحبس والغرامة لمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الالكترونى أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

ونص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

- عقوبات المخالفين عن تركيب الملصق الإلكتروني

ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.