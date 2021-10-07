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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 مصانع بدون ترخيص في القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية حملة على المصانع والورش التى تعمل وتدار بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وقال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الحملة استهدفت التفتيش والرقابه على المنشآت الصناعية والورش بمنطقة الوحدة العربية للتفتيش والرقابة ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الامن الصناعى والموجوده داخل المناطق السكنية.


وأشار فوزى إلى أن الحملة تمكنت من ضبط 4 مصانع تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه وعدم  وجود  سجل بيئى و خطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق  وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وعدم التخلص الآمن للمخلفات الصلبه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.


من ناحية أخرى قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات ورفع القمامة بنطاق شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لاستكمال أعمال التطوير للشارع، والتي ستعمل على تحقيق نقلة نوعية بالمنطقة من العشوائية إلى المظهر الحضارى اللائق.


وخلال الحملة، وجه المحافظ إدارة المرور برفع جميع العربات والبلدورات المتهالكة، والتي تعيق أعمال التطوير بشارع أحمد عرابي، ورفع تراكمات القمامة ونواتج الحفر، وذلك بزيادة عدد الورديات وعدد المعدات، وذلك تسهيلا على الشركات المنفذة لأعمال التطوير.


كما وجه المحافظ رئيس الحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق بضبط المواطنين الذين يلقون بالقمامة بالشارع مع تحرير محضر لهم، والتنبيه على المواطنين بالاشتراك مع المتعهدين لجمع القمامة من المنبع.


واستهدفت الحملة إزالة بعض الباعة الجائلين والإشغالات، ورفع السيارات المتهالكة، وذلك لإعادة الانضباط للشارع، حيث تم تحرير أكثر من ٥٠  محضرا شملت “٢٥ محضر إشغال – ١٠ إزالة فورية – ١٥ فرش مؤقت وأكثر من ٥عربات متهالكة”.


وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة ، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأيضا أصحاب المحال،  بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مشيرا إلى استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.


وأكد الهجان أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة، أو يعرقل الحركة المرورية أو يتأذى ويتضرر منه المواطنون ، كما كلف المحافظ، رئيس حي غرب بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة.

القليوبية شبرا الخيمة مخالفات اللواء عبد الحميد الهجان رئيس حي شرق شبرا الخيمة

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