رفع 268 حالة إشغال طريق في دمنهور لتيسير الحركة المرورية

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

لتيسير الحركة المرورية... رفع 268 حالة إشغال طريق في دمنهور

وفي السياق، نفذت الوحدات المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة إزالة الإشغالات بشارع المقريزي، الكوبري العلوي، عبد السلام الشاذلي، مشتل كرم، الجيش، الجمهورية، الشريعة والقانون، فلاقة،عرابي الروضة،لكورنيش، الاتوبيس، أسفرت الحملة عن رفع 268 حالة إشغال ثابت ومتحرك.

يذكر أن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٥٧٠ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك من فروشات وكراسي وموازين عبارة عن ٢٤١ حالة بدمنهور وإزالة ٣١٢ حالة إشغال وتحرير ٩ محاضر منوعة بكفر الدوار وازالة حالة إشغال ١٧ برشيد، كما تم مصادرة ١١ شيشة بإدكو.