معايرة وسخرية .. القصة الكاملة للمشادة الكلامية بين محمود الليثي وبلوجر شهيرة

حدثت مشادة كلامية بين الفنان محمود الليثي وإحدى البلوجرز على السوشيال ميديا ، وذلك بسبب منشور قام فيه الليثي بالهجوم على البلوجرز.

وكتب محمود الليثي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عشان لما نقول الانفلونسر والبلوجر مش شغلانة تسمعوا الكلام".

بلوجر شهيرة تهاجم الليثي :



لترد عليه «بلوجر» شهيرة عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة : "معلش يا أستاذ محمود الفاضل وأنت كنت إيه لما طلعت واللي شهرك اليوتيوب وبعدها بقيت ممثل؟..

تابعت :" وبعدين متنساش إن الممثلين دلوقتي لما بينطفوا مرة مبيرجعوش تاني وأنت شغلانتك إيه؟ مش قدام الكاميرا زينا ولا إيه؟ ولو الكهربا قطعت بتنطفو أنتو كمان ولا إيه النظام؟".



وأضافت :" قالك أنفلونسر مش شغلانة ع الأقل احنا لينا نفع عنكم والله.. طب خلي ممثل كبير يتكلم طيب يا جدع مش كده.. أنا قولت محمود حميدة بيتكلم مثلًا اتخضيت لما لقيته محمود الليثي".

معايرة بتصريح قديم :

كما أعادت البلوجر نشر إحدى رسائل متابعيها تعليقاً على ما قالته: "نسي لما كان بيطلع يقول مكنتش بلاقي الـ 10 جنيه في جيبي وبركب رجلي علشان معيش حق المترو وغيره وغيره"".

لترد عليها البلوجر : "بالظبط مش معنى إن ربنا كرمك تقلل من أي حد وتقول كده وأنت شغلانتك مش شغلانة ممكن تتوقف في أي لحظة، ما كل واحد يخليه في حاله أحلى له محدش ملاك قرف بجد".



محمود الليثي يرد على البلوجر :





أعاد محمود الليثي نشر منشور البلوجر وذلك عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق قائلاً: «بصي يا أستاذة ياللي مش عارفك أولًا أنا مغلطش فيكي لشخصك وأنت غلطي فيا.. ثانيًا أنا ليا أصحاب كتير أنفلونسر وأشهر منك بمراحل أخدوا الموضوع بهزار عادي دا لأن فعلًا دي مش شغلانتهم الأساسية".

أضاف :" ثالثًا لو أنت شايفة إن الممثل مش بينفع الناس وأنت بتنفعيهم فدا قلة فهم منك ودا مش هلومك عليه عشان دي حاجات مينفعش نشتريها.. بنتولد بيها".

تابع :" رابعًا كونك تقول دا مكنش معاه 10 جنيه يركب مترو وتتريقي على دا.. فدا مصدر فخر ليا إني كنت أمل لشباب كتير إنهم يبدأوا من الصفر وينجحوا ورحلة كفاح انبسط إن الناس تعرفها".

استكمال:" الفن دا مهنة زيه زي الطب والهندسة، ولو حضرتك بتقرأي في التاريخ هتعرفي إنه موجود من يوم ما اتوجدت الحضارة وغير شعوب، عمل ثورات مش مرتبط بالكهرباء زي ما بتقولي».

اختتم «وأخيرًا لو الأستاذ محمود حميدة شاف كلامك دا كان هيخليكي تعتذري للفن والفنانين كلهم اللي بتقللي من دورهم وكان هيفهمك ازاي تتكلمي بأسلوب راقي عن كدا».