فى 3 أسابيع.. أسرع ريجيم لحرق ونسف الدهون

إذا كنتِ تبحثين عن ريجيم سريع لحرق الدهون، إليك ريجيم مجرب لتفتيت ونسف الدهون والحصول على الوزن المثالى فى وقت قصير.

إليكِ خطة الريجيم يقدمها موقع “بولد سكاى” الهندى، يمكنك اتباعها وأخذ راحة لمدة أسبوع ثم اتباعها مرة أخرى.

الأسبوع الأول



الإفطار:

2-3 شرائح من الأناناس

1 كوب زبادي قليل الدسم+ ملعقة شوفان



وجبة خفيفة:

1 توست ردة

1 بيضة مسلوقة



الغداء:

خضار مسلوق + طبق من السمك المشوي أو قطعة دجاج.



العشاء:

كوب من الزبادى + شرائح من الأناناس.

الأسبوع الثانى



الإفطار:

2 بيضة مسلوقة وخيارة.



وجبة الغداء:



قطعة ستيك من اللحم المشوي، بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي.

أو دجاج مسلوق أو مشوي بدون جلد

أو علبة تونة بدون زيت+ وعلبة زبادي مع ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحون.



وجبة العشاء:



كوب زبادي + ثمرة تفاح

الأسبوع الثالث



الإفطار اليومى:

كوب من الشاى بملعقتين لبن خالى الدسم +

1 بيضة مسلوقة + 1 توست سن



بين الإفطار والغداء:



- طبق من شوربة الكرنب الحارقة للدهون + شريحتان من اللحم المشوى + 3 ملاعق أرز أو مكرونة



- طبق شوربة خضار + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة خضراء



- شريحتان من فيليه السمك + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء



العشاء:



كوب من الزبادى + ثمرة فاكهة



بين الوجبات تناولى كوبا من المشروبات الحارقة مثل الجنزبيل أو بذر الكتان أو القرفة.