استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة منتخبي مصر وليبيا على ستاد برج العرب، والمقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.



وتؤمن المجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تأمين الأبواب وممرات اللاعبين وغرف المؤتمرات الصحفية.

وحرصت الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية على إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة، والتواصل مع رجال الأمن، والعمل على خلق أجواء آمنة للاعبين.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف ،وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي،وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ،بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

