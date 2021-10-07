دراسة الخطوات التنفيذية لإطلاق جوائز التميز بالجامعات

التقى فريق جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشرف العام على الجائزة؛ الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات لبحث التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020 وبحث الخطوات التنفيذية لإطلاق جوائز التميز الداخلية بالجامعات، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستكمالًا لسلسلة الزيارات التي تقوم بها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي لعدد من الجهات الحكومية المشاركة بالدورة الحالية للجائزة.

وخلال اللقاء أوضح المهندس خالد مصطفى، أن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي يأتي في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي وتكريم المتميزين في الأداء بكل القطاعات مع تقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومي، بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه رحب الدكتور محمد لطيف بتطبيق مبادرة جوائز التميز الداخلية بالجامعات، مقترحًا الاستعانة بأساتذة الجامعات لتطوير معايير الجوائز الداخلية وذلك لبناء بيئة عمل متكاملة تتماشى مع منظومة العمل الجامعي، مع تكريم النماذج الناجحة ماديًا ومعنويًا من خلال الدعم بترقيات استثنائية للمتميزين.

وخلال اللقاء ستعرضت سهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة، مراحل تنفيذ أعمال الدورة الثانية للجائزة ومحاور ومعايير منظومة التميز الحكومي، فضلًا عن مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق وتنفيذ جوائز التميز الداخلية بالجامعات من خلال تقديم الدعم الكلي من إدارة الجائزة والتى تتضمن تشكيل فريق إدارة الجائزة الداخلية بالجامعة، وإتاحة النظام الإلكتروني لتقديم طلبات الترشح، وتدريب فريق إدارة الجائزة بالجامعة على استخدام النظام الإلكتروني، وتدريب المدربين الداخليين، واختيار سفراء التميز الداخليين وتحديث قاعدة بياناتهم لدى الجامعة، بالإضافة إلى الإعلان عن الإطار الزمني للجائزة الداخلية وشروط التقديم والترشح وعمليات التقييم وتحكيم النتائج وإعلان الفائزين.