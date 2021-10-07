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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة الوادي الجديد و"الفاو" للإدارة المستدامة للتربة والمياه

خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول

وقع الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة  الوادي الجديد والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الاغذية الزراعة (الفاو) في مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والفاو وذلك بغرض تطبيق سبل الإدارة المستدامة للتربة والمياه والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي بواحة الخارجة.

 

صرح بذلك د. عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، مؤكدًا على سعي الجامعة المستمر لمد جسور التعاون مع الجهات الدولية والمحلية حيث تعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أحد أهم الجهات العاملة في القطاع الزراعي.

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وأضاف  الدكتور أحمد دياب الأستاذ بجامعة الوادي الجديد مستشار منظمة الأغذية والزراعة الفاو، أن هذا البروتوكول يعد تكليل لجهود الجهتين المتعلقة بالتعاون المشترك لخدمة التنمية الزراعية المستدامة في الوادي الجديد تحقيقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية جامعة الوادي الجديد والتي تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وصرح  الدكتور أشرف نور مدير المشروع، أن الفاو تتعاون مع الجامعة لتنفيذ أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بغرض نشر ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي بقرى المشروع.

 

وأضاف الدكتور محمود الكيلاوي منسق البروتوكول، أن البروتوكول يهدف إلى نشر ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجي بقرى ناصر الثورة والشركة والمنيرة بغرض زيادة الإنتاجية الزراعية والحفاظ على الموارد الزراعية.

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